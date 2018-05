Polizei

Roter Mini: Der Lack ist ab

Hadamar-Niederhadamar In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Mainzer Landstraße in Niederhadamar einen geparkten roten Mini zerkratzt. Sie verursachten dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018