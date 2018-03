Natur

Rückschnitt am Emsbach

Limburg-Eschhofen Entlang des Emsbachs in der Gemarkung Eschhofen sind Sträucher zurückgeschnitten und Bäume gefällt worden. Die Arbeiten hat eine von der Stadt beauftragte Firma vorgenommen. Der Rückschnitt sowie das Fällen geschah, um im weiteren Verlauf des Jahres Arbeiten an der Fischaufstiegsanlage am ehemaligen Wehr der Kalteyer Mühle zu ermöglichen. Die Aufstiegsanlage muss in ihrer Funktionstüchtigkeit verbessert werden, damit sie auch ihren Zweck erfüllt.

