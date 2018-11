Straftat

Rüttelplatte gestohlen

Limburg In der Nacht zum Freitag haben Diebe auf einem Parkplatz in der „Kleine Wallstraße“ in Limburg zugeschlagen. Die Unbekannten entwendeten in der Zeit von Donnerstagabend 20.30 Uhr und Freitagmorgen 5 Uhr von der Ladefläche eines dort parkenden Transporters eine Rüttelplatte im Wert von 2000 Euro.

