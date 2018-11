Polizei

Rüttelplatte ist verschwunden

Limburg In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte eine Rüttelplatte im Wert von rund 5000 Euro in der Walderdorffstraße in Limburg von der Ladefläche eines Mercedes Sprinter entwendet. Die unbekannten Täter machten sich zwischen 19 und 0.30 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen und ergriffen im Anschluss mit ihrer knapp 200 Kilogramm schweren Beute unerkannt die Flucht.

