Kriminalität

Sachschaden höher als Beute

Hadamar Die Polizei ermittelt in einem Einbruchsdelikt in Hadamar. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag ist in ein Bürogebäude im Rötherfeld 1 eingebrochen worden. Die Täter gelangten laut Polizei über eine Außenleiter, die in Höhe des ersten Obergeschosses beginnt, an ein Fenster im ersten Obergeschoss. Dieses Fenster hebelten sie auf und stiegen in das Bürogebäude ein. Zwei Innentüren wurden ebenfalls aufgehebelt und verschiedene Büroräume durchsucht. Dort wurden die verschlossenen Schränke und Rollcontainer aufgebrochen.

