BAD CAMBERG "Das Gebet der fünf Finger - ein Gebet für alle"- so heißt das Thema des Teamabends der ökumenischen Basisgruppe "Action 365" am Donnerstag, 27. August, von 19.30 bis etwa 21.30 Uhr im Bad Camberger Haus Pohl in der Parkstraße 9.