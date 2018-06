Schadeck tut Buße

Kirche

Glaube Gottesdienste gedenken der Brände

Runkel-Schadeck Am Freitag, 8. Juni, jährt sich zum 253. Mal der Brandtag von Schadeck. Im Jahre 1765 wurde fast ganz Schadeck nach einem Blitzeinschlag und vorheriger sechswöchiger Trockenheit und Hitze, also wie in diesem Frühjahr, fast vollständig ein Raub der Flammen. Nur die Kirche des Ortes wurde vollends verschont.

