Schaden an geparktem Audi

Weilburg Bei einem Unfall in Weilburg ist am Dienstagmittag ein geparkter Audi erheblich beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der betroffene Audi war in der mittleren Etage eines Parkhauses in der Mauergasse gegenüber des Amtsgerichts abgestellt. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro.

