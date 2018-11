Wissenswerkstatt

Schätze der Savannen

Limburg Am Samstag, 17. November, veranstaltet der „Lions Club“ Limburg-Mittellahn von 11 bis 12 Uhr auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg die nächste Vorlesung der „Wissenswerkstatt“ für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Karen Hahn von der Goethe-Universität und Julia Krohmer von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung sprechen über die afrikanischen Savannen und ihre Schätze. Eintritt: frei.

Copyright © mittelhessen.de 2018