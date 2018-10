Führung

Schaurig-schön durch Weilburg

Weilburg Der Kur- und Verkehrsverein Weilburg bietet am Sonntag, 28. Oktober, eine schaurig-schöne Grusel- und Hexenstadtführung zu Halloween an. Los geht es um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Gut möglich, dass die Teilnehmer auch Hexen sehen. Geeignet ist die Stadtführung für Familien mit Kindern bis zwölf Jahren – gerne auch in passender Verkleidung. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Familie.

Copyright © mittelhessen.de 2018