Scheibe eingeschlagen

Blaulicht Opel auf Pendlerparkplatz geknackt

Bad Camberg Einen auf dem Pendlerparkplatz an der A 3 an der Abfahrt Bad Camberg abgestellten Opel haben Unbekannte in den zurückliegenden Tagen aufgebrochen. Zwischen Dienstag der vorigen Woche und Sonntag schlugen die Täter eine Seitenscheibe des Opel Corsa ein und entwendeten anschließend aus dem Fahrzeug mehrere Kleidungsstücke und Dokumente. Der in diesem Fall zu beklagende Schaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt.

