Bildung

Schlesinger liest vor

Limburg Am Samstag, 17. März, veranstaltet der Lions-Club Limburg Mittellahn von 11 bis 12 Uhr in der Werk­stadt-Lounge am Bahnhofsplatz in Limburg die nächste Vorlesung der Wissenswerkstadt für Kinder.

Copyright © mittelhessen.de 2018