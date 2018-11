Einbruch

Schmuck und Geld sind weg

Limburg Auf Bargeld und Schmuck hatten am Donnerstag Einbrecher in der Dippelstraße in Limburg abgesehen: Die unbekannten Täter knackten eine Terrassentür des Wohnhauses. Die Unbekannten verschwanden mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018