Workshop

Schmuckstein herstellen

Villmar Für Kinder ab acht Jahren bietet das Lahn-Marmor-Museum am Mittwoch, 1. August, von 10 bis 12 Uhr einen Ferienworkshop an. Die Teilnehmer machen eine Reise durch das Erdzeitalter von heute weit zurück in die Vergangenheit des Lahntals. Ziel ist die Devonzeit im Unica-Bruch. Als Erinnerung an diese Reise können die Teilnehmer aus einem unscheinbaren 380 Millionen Jahre alten Kalkstein einen Schmuckstein schleifen und polieren.

