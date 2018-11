Erinnerungen

Schüler in der Synagoge

Zeitgeschichte Gedenkveranstaltung in Hadamar

Hadamar Unter der Fragestellung „Was für ein Mensch will ich sein?“ erinnern Schüler der Hadamarer Glasfachschule am Mittwoch, 7. November, ab 18 Uhr in der Synagoge in Hadamar an die Novemberpogrome des Jahres 1938. Bei der Veranstaltung werden Biografien von Opfern des nationalsozialistischen Regimes aus Hadamar vorgestellt.

Copyright © mittelhessen.de 2018