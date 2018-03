Glas

Schule lädt ein

Hadamar An zwei Tagen öffnet die staatliche Glasfachschule in Hadamar ihre Pforten: am Samstag, 17. März, von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür und am Montag, 19. März, von 9 bis 15 Uhr zum Schnuppertag.

