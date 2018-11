Schule startet Basar

Advent Für Freitag lädt die Pestalozzischule ein

Weilburg Die Pestalozzischule in Weilburg lädt dazu ein, auf dem Adventsbasar am Freitag, 30. November, von 16 bis 18 Uhr zu stöbern und sich bei Kaffee, leckerem Kuchen oder Waffeln in vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen.

