Von Heinz-Ulrich Mengel

Seeweiher soll Touristen anlocken

Rückblick Ausbau 1958 beendet

Mengerskirchen-Waldernbach Die umfassenden Ausbaumaßnahmen am Seeweiher bei Waldernbach sind Ende April 1958 – also vor 60 Jahren – beendet worden. Sie hatten damals volle zwei Jahre in Anspruch genommen.

