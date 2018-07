Kirche

Segen für Partnerschaft

Religion Besonderer Gottesdienst in Merenberg

Merenberg Am 13. Juni 1525 heiratete Martin Luther in der Stadtkirche in Wittenberg Katharina von Bora. Ein ehemaliger Mönch und eine ehemalige Nonne gaben sich unter den Augen Friedrich des Weisen, Kurfürst von Sachsen, das Ja-Wort. In der Stadtkirche in Wittenberg wurde daraufhin in den vergangenen Jahren stets ein Gottesdienst gefeiert, in dem (auch altgediente) Paare vor dem Altar einen Segen für ihre Ehe- und Partnerschaft erhielten.

