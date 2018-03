Volkshochschule

Seminar erklärt: „Was Kinder brauchen“

Bildung Vorbeugung für Eltern junger Kinder

Weilburg Die Volkshochschule bietet am Mittwoch, 28. Februar, ab 18 Uhr im Haus der Volkshochschule in Weilburg ein Seminar „Was Kinder brauchen“ an.

