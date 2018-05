Weiterbildung

Senioren lernen am Computer

Limburg Am Montag, 7. Mai, beginnen in der Kulturenwerkstatt Limburg neue Computerkurse für Senioren. Ein Kursus dient dazu, Berührungsängste abzubauen und Grundlagen für die Bedienung des Computers zu legen. Schwerpunkt eines weiteren Kurses ist der Einstieg ins Internet. Ein zusätzliches Angebot richtet sich an Fortgeschrittene.

