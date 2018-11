Senioren sind eingeladen

Feier Männergesangverein sorgt für Musik

Waldbrunn-Fussingen Am kommenden Samstag, 1. Dezember, findet traditionell der Seniorennachmittag für die älteren Mitbürger in Fussingen statt, der wie immer von der Zivilgemeinde und der Frauengemeinschaft Fussingen ausgerichtet wird. Wie in den vergangenen Jahren ist dies gleichzeitig die Weihnachtsfeier der Frauengemeinschaft Fussingen.

Copyright © mittelhessen.de 2018