CDU

Sicherheit steht im Fokus

CDU Frühschoppen am Sonntag in Waldernbach

Mengerskirchen-Wal­dernbach Am Sonntag, 14. Oktober, beginnt um 11 Uhr in der Bauernschänke in Waldernbach ein sicherheitspolitischer Frühschoppen der CDU mit dem hessischen Minister des Innern und für Sport, Peter Beuth.

