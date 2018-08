Guter Zweck

Sie laufen für ein Spielgerät

Weilburg Am Samstag, 1. September, steigt ab 11 Uhr an der Windhofschule in Weilburg ein Schulfest. Neben Kinderschminken, Spiele, Essen und Trinken gibt es auch einen Sponsorenlauf.

