Kommunalpolitik

Sitzung des Ortsbeirats

Politik Am Donnerstagabend in Odersbach

Weilburg-Odersbach Am Donnerstag, 11. Januar, ab 20 Uhr findet die öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Odersbach im ehemaligen Rathaus statt. Auf der Tagesordnung der Versammlung stehen unter anderem die Wahl eines weiteren zweiten Vorsitzenden, die Planungen für den Seniorennachmittag am 18. März und die weitere Vorgehensweise des Ortsbeirats hinsichtlich 50 Jahre Bürgerhaus. Auch der Ortstermin am 24. Januar wegen des behindertengerechten Zugangs am Friedhof ist ein Punkt auf der Tagesordnung.

