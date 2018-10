Freizeit

Skihütte hat geöffnet

Freizeit Es gibt Steaks, Würste und Kuchen

Greifenstein-Arborn Am Sonntag, 21. Oktober, ist die Skihütte am Knoten in Arborn von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Neben Trinken gibt es auch Würstchen und Steaks vom Grill sowie Kuchen.

