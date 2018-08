Geselligkeit

Sommerfest steigt im Zelt

Weilburg-Ahausen Die Freiwillige Feuerwehr und der Gesangverein „Concordia“ Ahausen laden für Samstag und Sonntag, 11. und 12. August, zu einem Sommerfest in das Zelt an das Feuerwehrgerätehaus ein. Los geht es am Samstag um 20 Uhr mit Live-Musik von „Jupp“. Am Sonntag spielt ab 11 Uhr die Partyband „Sun Marina“ mit Markus und Sängerin Nina auf.

