Spiegel stoßen an

Unfall Mutmaßlicher Verursacher flüchtet

Weinbach Am Mittwochvormittag ist auf der Landesstraße 3021 zwischen Weinbach und Freienfels zu einer Unfallflucht gekommen: Eine 84-jährige Seniorin fuhr gegen 8.45 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung Weinbach, als ihr in einer Kurve ein dunkler Kleinwagen entgegen kam. Als die beiden Fahrzeuge auf einer Höhe waren, prallten die Außenspiegel der Autos gegeneinander. Das entgegenkommende Fahrzeug soll im Anschluss ohne anzuhalten weiter gefahren sein.

