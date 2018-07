Begehung

Spielplätze besichtigen

Weilmünster Am Sonntag, 22. Juli, begeht der Ortsbeirat von Weilmünster die beiden öffentlichen Spielplätze. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Spielplatz am Marktplatz. Ab 11 Uhr folgt die Begehung des Spielplatzes, der sich an der Straße Ober der Allwies befindet.

