Sportlich in der Yogaoase

Gesundheit Reha-Sport Beselich bietet Kurs an

Mengerskirchen-Probbach Der Verein Reha-Sport Beselich bietet in den Räumen der „BiFit“-Yogaoase in Probbach ab Mittwoch, 10. Oktober, ab 10.45 Uhr den Kurs Rehabilitationssport an. Die Leitung hat Dr. Günther Heubgen.

