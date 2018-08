Polizei

Sportliche Diebe decken sich ein

Limburg In der Nacht zum Donnerstag hatten es Einbrecher auf ein Sportgeschäft in der Robert-Bosch-Straße in Limburg abgesehen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Flachdach des Gebäudes und öffneten dort gewaltsam ein Dachfenster, durch welches sie den Lagerraum des Geschäftes betraten. Nachdem die Täter mehrere Sporttaschen mit Bekleidung gefüllt hatten, ergriffen die Täter die Flucht.

Copyright © mittelhessen.de 2018