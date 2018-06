Sprüher in der Fabrik

Zerstörung Gelände einer Firma „verschönert“

Limburg Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben Vandalen auf einem Firmengelände in der Stiftstraße in Limburg ihr Unwesen getrieben. Das teilt die Polizei mit Die unbekannten Täter besprühten mehrere Wände einer Blechwarenfabrik mit Farbe und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

