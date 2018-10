Spur führt zum Unfallverursacher

Polizei Verkehrsunfall in Niederselters

Selters-Niederselters Bei einem Verkehrsunfall in Niederselters ist am späten Donnerstagabend ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8500 Euro entstanden. Dies hat die Polizei mitgeteilt.

Copyright © mittelhessen.de 2018