Zerstörung

Steine fallen aus der Mauer

Limburg In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in der Schiede in Limburg eine Steinmauer beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Die Vandalen traten gegen Mauersteine an der Einmündung „Am Renngraben“, wobei sich etwa 15 Mauersteine lösten.

