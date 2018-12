Von Olivia Heß

Steuern und Gebühren sollen sinken

Politik Stadtverordnete tagen

Weilburg Kurz vor Jahresende haben die Weilburger Parlamentarier ein straffes Programm vor sich. Dabei stehen in der Sitzung am Donnerstag auch Entscheidungen an, die sich auf den Geldbeutel der Bürger auswirken.

Copyright © mittelhessen.de 2018