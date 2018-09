Kirmes

Streit endet mit Verletzten

Waldbrunn-Lahr Zu einer Körperverletzung ist es am Samstag gegen 2.40 Uhr in Lahr gekommen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach soll es auf einer Kirmes zum Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Laut Polizei soll aus der einen Gruppe heraus ein 28-jähriger Beschuldigter einen 30-Jährigen und einen 21-Jährigen angegriffen und verletzt haben.

