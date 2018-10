Strohballen brennen

Hünfelden-Nauheim Ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro ist am Sonntagabend beim Brand von über 100 Strohballen in der Oranienstraße in Nauheim entstanden. Das Strohlager befand sich etwa 100 Meter von den Stallungen des Hofes entfernt. Die Hünfeldener Feuerwehr ließ die Strohballen, welche in etwa 500 Meter Entfernung zur B 417 gelagert waren, kontrolliert abbrennen. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest.

