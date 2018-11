Kurz notiert

Täter hebeln Fenster auf

Brechen Am Freitag gegen 20.40 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Niederbrechen einzubrechen. Dazu entfernten sie ein Fliegengitter und hebelten dann ein Fenster auf, wie die Polizei mitteilt.

Copyright © mittelhessen.de 2018