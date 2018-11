Straftat

Täter setzen Auto in Brand

Limburg Unbekannte haben einen Kia Optima, welcher auf dem Parkplatz „Am Hammerberg“ in Limburg abgestellt war, am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in Brand gesetzt. Laut Polizei wurden dabei im vorderen Bereich des Fahrzeugs die Reifen sowie die Motorhaube beschädigt. Der geschätzte Schaden dürfte bei etwa 15 000 Euro liegen.

