Vortrag

Täter von Euthanasie und Holocaust

Vortrag Referent ist Jan Erik Schulte

Hadamar Am Dienstag, 4. Dezember, beginnt um 19 Uhr in der Gedenkstätte in Hadamar ein Vortrag, der den Titel „Von der Euthanasie zum Holocaust – Brüche und Kontinuitäten“ hat.

