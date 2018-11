Taschendiebe greifen zu

Polizei Kurze Zeit der Abwesenheit reicht aus

Limburg Einen unbeobachteten Moment sollen unbekannte Täter am Dienstagmittag zum Diebstahl einer Handtasche in Limburg genutzt haben. Eine Limburgerin habe sich laut Polizei sich zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Westerwaldstraße aufgehalten, wobei sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt habe. In einer kurzen Phase der Abwesenheit sollen unbekannte Täter zugegriffen und die Tasche gestohlen haben, wodurch der Limburgerin ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro entstanden sei.

