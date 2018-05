Schnupperstunden

Tennis testen

Villmar-Aumenau An den Samstagen, 19. und 26. Mai sowie 9. Juni, bietet der Tennisclub Aumenau/Langhecke jeweils ab 16 Uhr auf der Tennisanlage in Langhecke Schnuppertennisstunden an. Alle Interessierten sind willkommen.

