Termin für die Wahl bestimmen

MERENBERG Wann die Bürgermeisterwahl in Merenberg stattfinden wird, werden die Gemeindevertreter in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 9. Juli, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Barig-Selbenhausen bestimmen.

Copyright © mittelhessen.de 2015