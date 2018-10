Vereinsleben

Theaterstück wird aufgeführt

Selters-Niederselters Der Sportverein und der Turnverein Niederselters führen am Freitag, 12. Oktober, ab 20 Uhr und am Samstag, 13. Oktober, ab 18 Uhr in der Turnhalle ein „Bauerntheater“ auf.

