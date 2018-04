Thema sind die Feuerwehrhäuser

Politik Gemeindevertreter tagen am Montag

Beselich-Obertiefenbach Die beiden Feuerwehrhäuser in Schupbach und Heckholzhausen werden Thema in der nächsten Sitzung der Beselicher Gemeindevertretung sein. Dazu treffen sich die Parlamentarier am Montag im Rathaus in Obertiefenbach.

Copyright © mittelhessen.de 2018