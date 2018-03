Business

Tipps für Gründer

Limburg Der Schritt in die Selbstständigkeit bietet nach wie vor große Chancen. Mit einem erfolgreichen Konzept und hohem persönlichem Einsatz winkt die Aussicht auf Erfolg. Für alle Personen, die eine Existenzgründung planen, bietet die Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez (WFG) für Donnerstag, 22. Februar, von 14 bis 17 Uhr in den Räumen der WFG, Schiede 20 in Limburg, ein Informationsseminar rund um das Thema Selbstständigkeit an.

