Trinkhörner gestohlen

Weinbach-Freienfels Auf zwei hochwertige Trinkhörner im Wert von mindestens 900 Euro hatten es Diebe am Dienstagmittag bei den Ritterspielen in Freienfels abgesehen. Laut Polizei waren die Trinkhörner in einem dortigen Verkaufsstand ausgestellt, als die Täter sie unbemerkt an sich nahmen.

