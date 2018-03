Trio beraubt Mann in Fußgängerzone

Kriminalität II Mit 60 Euro geflüchtet

Limburg Auf Bargeld hatten es drei bisher unbekannte Männer am Donnerstagabend in der Fußgängerzone in Limburg abgesehen. Das Trio soll einen Mann in Höhe eines Kaufhauses gegen eine Hauswand gedrückt und ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche entnommen haben.

