Polizei

Tür gibt nicht nach

Limburg Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag auf Sonntag versucht, in ein Haus in der Limburger Straße einzudringen. Dabei setzten sie ein bislang unbekanntes Hebelwerkzeug gewaltsam gegen eine Tür ein. Diese hielt den Tätern aber stand – woraufhin sie von der Tat abließen und sich unerkannt vom Tatort entfernten.

