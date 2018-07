Polizei

Tür hält den Dieben stand

Hadamar Unbekannte Täter haben versucht, zwischen Freitag und Montag in ein Bürogebäude in der Gymnasiumstraße in Hadamar einzubrechen. Dabei wollten sich die Täter mutmaßlich mit einem Hebelwerkzeug Zugang durch eine rückwärtig liegende Tür verschaffen. Diese hielt den gewaltsamen Versuchen allerdings stand, so dass lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.

